Зеленський звернувся до українців через коронавірус: відео
Кордони для іноземних громадян закривають на два тижні, потім це рішення переглянуть
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з закриттям кордонів для іноземців через коронавірус.
Відео транслювалося на його сторінці у Facebook.
«Ми діємо рішуче і на випередження. Перше — ми закриваємо кордон для іноземців. Буде закрито прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 16 березня, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами», — заявив глава держави.
За словами Зеленського, заборона не поширюється на іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема представники міжнародних організацій та диппредставництв.
Кордони для іноземних громадян закривають на два тижні, потім це рішення переглянуть.
При цьому вантажні перевезення авіа-, залізничними, морськими та автомобільними шляхами продовжать виконувати з медичною перевіркою членів екіпажів.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин. Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан. За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19. 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області. Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей. У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан. У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні. Читайте також:
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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