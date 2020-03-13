  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський звернувся до українців через коронавірус: відео

    • Розсилка
    Володимир Зеленський звернувся до українців у зв&rsquo;язку через поширення коронавірусу - Зеленський звернувся до українців через коронавірус: відео
    Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку через поширення коронавірусу

    Кордони для іноземних громадян закривають на два тижні, потім це рішення переглянуть

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з закриттям кордонів для іноземців через коронавірус. 

    Відео транслювалося на його сторінці у Facebook.

    «Ми діємо рішуче і на випередження. Перше — ми закриваємо кордон для іноземців. Буде закрито прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 16 березня, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами», — заявив глава держави.

    За словами Зеленського, заборона не поширюється на іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема представники міжнародних організацій та диппредставництв.

    Кордони для іноземних громадян закривають на два тижні, потім це рішення переглянуть.

    При цьому вантажні перевезення авіа-, залізничними, морськими та автомобільними шляхами продовжать виконувати з медичною перевіркою членів екіпажів.

    Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусуВ Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Читайте також: 

    РНБО лікар смерть надзвичайний стан Володимир Зеленський кордон вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ