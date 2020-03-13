Зеленський звернувся до українців через коронавірус: відео



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Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку через поширення коронавірусу

Кордони для іноземних громадян закривають на два тижні, потім це рішення переглянуть

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з закриттям кордонів для іноземців через коронавірус.

Відео транслювалося на його сторінці у Facebook.

«Ми діємо рішуче і на випередження. Перше — ми закриваємо кордон для іноземців. Буде закрито прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 16 березня, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами», — заявив глава держави.

За словами Зеленського, заборона не поширюється на іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема представники міжнародних організацій та диппредставництв.

Кордони для іноземних громадян закривають на два тижні, потім це рішення переглянуть.

При цьому вантажні перевезення авіа-, залізничними, морськими та автомобільними шляхами продовжать виконувати з медичною перевіркою членів екіпажів.