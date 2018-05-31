У канадському парламенті розкритикували Трюдо за недостатню підтримку України

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Парламент Канади

Путін та його кремлівські клептократи продовжують незаконно окуповувати Крим та вести війну на українському Донбасі - заявив депутат від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан

В парламенті Канади заявили, що країна повинна більш рішуче підтримувати Україну у її протистоянні із Росією, аби не провокувати Путіна на подальші зазіхання.

Про це під час виступу у парламенті Канади заявив депутат від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан, повідомляє «Укрінформ».

«Путіна провокує слабкість. Саме тому Канада повинна непохитно стояти поруч із Україною, нашим другом та союзником. Лише діями та рішучою силою ми можемо допомогти Україні захистити суверенітет, відновити територіальну цілісність та припинити незаконну окупацію путінськими посіпаками», - сказав Безан.

За його словами, Канада в минулому була дуже активною у підтримці України, однак чинний уряд робить у цьому напрямі недостатньо.

«Хоча Консервативна партія залишається світовим лідером у підтримці України, ганебно, що чинний уряд Канади не слідує цьому прикладу», - зауважив депутат.

З огляду на це він закликав владу Канади звертати більше уваги на потреби України.

«Путін та його кремлівські клептократи продовжують незаконно окуповувати Крим та вести війну на українському Донбасі. РФ посилила військові дії на сході України цієї весни, вбиваючи українських військових, цивільних та дисидентів, які виступають проти путінського вторгнення в Україну. Це повинно припинитися. Канада має робити більше для допомоги нашому союзнику Україні», - підсумував Безан.