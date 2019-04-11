У Канівське водосховище випустять понад 3 тонни риби



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До водойми випустять близько 3 100 кг дволіток коропа, білого амура і товстолобика

У Канівське водосховище випустять понад 3 тонни риби. Про це повідомили у прес-службі Держрибагентства.

«12 квітня 2019 року відбудеться зариблення Канівського водосховища. До водойми випустять близько 3 100 кг дволіток коропа, білого амура і товстолобика», - розказали у прес-службі.

Зазначимо, під час весняного зариблення у Київське водосховище у 2016 році планували випустити 10 тис. мальків.

Крім того, близько 150 кг риби випустили у Дніпро на Херсонщині.

Як повідомлялось, на Кінбурнську косу, розташовану між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем, повернулися пелікани, які є візитівкою півострова. Перших птахів-розвідників місцеві жителі побачили ще 24 березня, а це значить, що весна буде теплою.

Нагадаємо, з 1 квітня у лісах стартував «сезон тиші» з метою збереження популяції диких тварин. У період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою забороняються будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою.