На Кінбурнську косу повернулися пелікани (фото)



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Фото: ukrinform.com

Перших птахів-розвідників місцеві жителі побачили ще 24 березня, а це значить, що весна буде теплою

На Кінбурнську косу, розташовану між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем, повернулися пелікани, які є візитівкою півострова. Про це повідомляє «Кінбурнська коса» на своїй сторінці у Facebook.

«На Кінбурнську косу повернулися пелікани. Перших птахів-розвідників місцеві жителі побачили ще 24 березня, а це значить, що весна буде теплою. Зараз зграї цих добродушних птахів розсікають небо півострова», - повідомила провідний фахівець Національного природного парку «Білобережжя Святослава» Ірина Лахтіонова.

За її словами, пелікани є візитівкою Кінбурна. Вони оселилися тут ще за часів стародавньої Ольвії. Їм комфортно на внутрішніх прогрітих мілководдях, на береговій лінії Дніпро-Бузького лиману і в дельті Ягорлицької затоки.

Півострів, який цінителі прозвали «миколаївськими Багамами», - це 23 кілометри незабудованого морського узбережжя зі сліпучо-білим дніпровським піском. Тут створено Національний природний парк «Білобережжя Святослава».

Фото: facebook.com/gokinburn

Кінбурнська коса – це незамінне місце для орнітологів і любителів птахів, адже їх тут зафіксовано близько 300 видів. Серед них багато рідкісних, зокрема, пелікани, чаплі різних видів, рожеві фламінго та інші.

Нагадаємо, з 1 квітня у лісах стартував «сезон тиші» з метою збереження популяції диких тварин. У період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою забороняються будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою.