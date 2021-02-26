Головний санітарний лікар Івано-Франківщини закликає місцевих не боятися індійської вакцини
Вакцина уже прибула до Івано-Франківська і в області відкрили 130 кабінети профілактичних щеплень
Вакцина CoviShield є безпечною для людей будь-якого віку, переконує Роман Савченко
Індійська вакцина CoviShield, яка є дженериком оригінального препарату Oxford AstraZeneca, сертифіковано в Україні і може бути рекомендована усім категоріям населення. У цьому в інтерв’ю «Главкому» запевнив Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області. «З тієї загальнодоступної інформації, яка до нас надходить, я не можу сказати, що вакцина є небезпечною для будь-якої вікової категорії населення. Вакцина зайшла в Україну, її погоджено, сертифіковано і вона рекомендована тим категоріям населення, про які каже міністерство», – заявив медик.
Головний санітарний лікар Франківщини також наголосив, що першими вакцинуватися будуть медпрацівники області. «Медпрацівники, тобто працівники мобільних бригад, працівники закладів охорони здоров’я, які надають допомогу «ковідним» пацієнтам, особи, які перебувають у соціальних закладах, отримають вакцину Національна поліція, особи похилого віку. Вакцинація відбуватиметься в декілька етапів», – зазначив Савчук.
Нагадаємо, вакцину Covishield від коронавірусу вироблено в Індії. По суті, це дженерик орігінальної британської вакцини, розробленої фахівцями Оксфордського університету і компанії AstraZeneca. Covishield зареєстрували в Україні для екстреного використання.
Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини Covishield. Цей препарат виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників. Крім того, Україна також домовилась про 15 млн доз іншої вакцини NovaVax. Однак вона до нас потрапить не раніше липня.
Вакцина Covishield має інакший механізм дії, ніж інноваційні Pfizer-BioNTech та Moderna. Covishield створена за давно відомого методу: на основі широко розповсюдженого, ослабленого аденовірусу шимпанзе із додаванням у його структуру геному вірусу SARS-CoV-2. Коли вакцину вводять пацієнтові, вона стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.
Міжнародні клінічні випробування вакцини AstraZeneca показали, що коли людям вводили половину дози, а потім повну дозу, ефективність сягала 90%.
Covishield протипоказана у низці випадків:
- важка алергічна реакція;
- підвищена температура тіла;
- порушення згортання крові або вживання антикоагулянтів;
- ослаблений імунітет;
- вагітність;
- грудне вигодовування;
- використання іншої вакцини проти коронавірусу.
Найпоширені побічні ефекти вакцини:
- біль,
- почервоніння,
- свербіж,
- набряк або синці в місці ін'єкції,
- втома,
- озноб або гарячка,
- головний біль, нудота,
- біль у суглобах або м'язах.
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