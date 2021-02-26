Головний санітарний лікар Івано-Франківщини закликає місцевих не боятися індійської вакцини

Вакцина CoviShield є безпечною для людей будь-якого віку, переконує Роман Савченко

Індійська вакцина CoviShield, яка є дженериком оригінального препарату Oxford AstraZeneca, сертифіковано в Україні і може бути рекомендована усім категоріям населення. У цьому в інтерв’ю «Главкому» запевнив Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області. «З тієї загальнодоступної інформації, яка до нас надходить, я не можу сказати, що вакцина є небезпечною для будь-якої вікової категорії населення. Вакцина зайшла в Україну, її погоджено, сертифіковано і вона рекомендована тим категоріям населення, про які каже міністерство», – заявив медик.

Головний санітарний лікар Франківщини також наголосив, що першими вакцинуватися будуть медпрацівники області. «Медпрацівники, тобто працівники мобільних бригад, працівники закладів охорони здоров’я, які надають допомогу «ковідним» пацієнтам, особи, які перебувають у соціальних закладах, отримають вакцину Національна поліція, особи похилого віку. Вакцинація відбуватиметься в декілька етапів», – зазначив Савчук.