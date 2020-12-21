У Карпатах збудують гірськолижний курорт, який буде кращим за Буковель

На новий український гірськолижний курорт інвестують 500 млн доларів

У 2021 році холдинг OKKO Group планує розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади на Львівщині. Сума інвестицій становитиме 500 млн доларів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заступника керівника управління туризму й курортів Львівської ОДА Тараса Лозинського.

«Це проєкт, який триватиме близько чотирьох років. Він стартує у 2021 році. Зараз усі питання з землею вирішені, наступний крок – розробка проєкту, проєктно-кошторисної документації та початок будівельних робіт», - розповів Лозинський.

За його словами, курорт побудують за 15 кілометрів від Славського в селах Верхня Рожанка й Волосянка.

«Австрійські експерти приїжджали вивчати схили, висоту гір, інфраструктуру й ці населені пункти потрапили в стратегію», – зазначив Лозинський.

Також він додав, що новий курорт у технічному плані випереджатиме Буковель на 8-9 років. Комплекс буде включати більше ніж 60 кілометрів трас, а реалізація проєкту відбуватиметься в три черги.

Нагадаємо, наразі Буковель – найбільший гірськолижний курорт України. Розташований неподалік села Поляниця, Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту – гора Довга, 1 372 м. Зимовий сезон тут може тривати з листопада до квітня. Тоді на курорті функціонують 16 сучасних витягів із загальною пропускною здатністю 34 700 осіб/год. Одночасно на схилах курорту можуть кататись до 15 000 осіб.

Раніше Google назвав найпопулярніші за запитами туристичні місця в Україні. Серед гірських туристичних об’єктів найпопулярнішими є Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати.