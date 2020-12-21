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    У Карпатах збудують гірськолижний курорт, який буде кращим за Буковель

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    <span>Новий комплекс включатиме понад 60 км трас</span> - У Карпатах збудують гірськолижний курорт, який буде кращим за Буковель
    Новий комплекс включатиме понад 60 км трас
    Фото: pixabay

    На новий український гірськолижний курорт інвестують 500 млн доларів

    У 2021 році холдинг OKKO Group планує розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади на Львівщині. Сума інвестицій становитиме 500 млн доларів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заступника керівника управління туризму й курортів Львівської ОДА Тараса Лозинського.

    «Це проєкт, який триватиме близько чотирьох років. Він стартує у 2021 році. Зараз усі питання з землею вирішені, наступний крок – розробка проєкту, проєктно-кошторисної документації та початок будівельних робіт», - розповів Лозинський.

    За його словами, курорт побудують за 15 кілометрів від Славського в селах Верхня Рожанка й Волосянка.

    «Австрійські експерти приїжджали вивчати схили, висоту гір, інфраструктуру й ці населені пункти потрапили в стратегію», – зазначив Лозинський.

    Також він додав, що новий курорт у технічному плані випереджатиме Буковель на 8-9 років. Комплекс буде включати більше ніж 60 кілометрів трас, а реалізація проєкту відбуватиметься в три черги.

    Нагадаємо, наразі Буковель – найбільший гірськолижний курорт України. Розташований неподалік села Поляниця, Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту – гора Довга, 1 372 м. Зимовий сезон тут може тривати з листопада до квітня. Тоді на курорті функціонують 16 сучасних витягів із загальною пропускною здатністю 34 700 осіб/год. Одночасно на схилах курорту можуть кататись до 15 000 осіб.

    Раніше Google назвав найпопулярніші за запитами туристичні місця в Україні. Серед гірських туристичних об’єктів найпопулярнішими є Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати.

    Теги: Львівщина будівництво лижний спорт гірські лижі Буковель
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