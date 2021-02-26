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    На Буковині можуть ввести карантин вихідного дня

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    На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей правоохоронці ввели обмеження руху через посилення карантину на&nbsp; Прикарпатті - На Буковині можуть ввести карантин вихідного дня
    На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей правоохоронці ввели обмеження руху через посилення карантину на  Прикарпатті
    Фото: Чернівецька ОДА

    Комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні прийме рішення щодо посилення карантину у Чернівецькій області

    Влада Чернівецької області розглядає можливість введення карантину вихідного дня. Сьогодні буде прийнято рішення. Про це заявила в ефірі телеканалу «Україна 24» заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

    Вона зазначила, що область закривати не планують.

    «Через пів години буде засідати наша комісія з надзвичайних ситуацій. Ми будемо розглядати можливість або введення карантину вихідного дня, або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, які відносяться до «червоної зони», - розповіла вона.

    Наразі на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей правоохоронці ввели обмеження руху у зв’язку із встановленням на території Прикарпаття «червоної» зони карантину. У водіїв, які проїжджають цей карантинний пост, міряють температуру тіла.

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    На Буковині можуть ввести карантин вихідного дня
    На Буковині можуть ввести карантин вихідного дня

    Додамо, що за даними МОЗ за минулу добу у Чернівецькій області виявили 638 нових хворих на коронавірус.

    Із 23 лютого у Чернівецькій області було посилено карантин.

    Також нагадаємо, що вчора у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. 25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

    Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина надзвичайні ситуації Україна Чернівецька область хвороби карантин коронавірус
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