На Буковині можуть ввести карантин вихідного дня

На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей правоохоронці ввели обмеження руху через посилення карантину на Прикарпатті

Комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні прийме рішення щодо посилення карантину у Чернівецькій області

Влада Чернівецької області розглядає можливість введення карантину вихідного дня. Сьогодні буде прийнято рішення. Про це заявила в ефірі телеканалу «Україна 24» заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Вона зазначила, що область закривати не планують.

«Через пів години буде засідати наша комісія з надзвичайних ситуацій. Ми будемо розглядати можливість або введення карантину вихідного дня, або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, які відносяться до «червоної зони», - розповіла вона.

Наразі на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей правоохоронці ввели обмеження руху у зв’язку із встановленням на території Прикарпаття «червоної» зони карантину. У водіїв, які проїжджають цей карантинний пост, міряють температуру тіла.

Додамо, що за даними МОЗ за минулу добу у Чернівецькій області виявили 638 нових хворих на коронавірус.

Із 23 лютого у Чернівецькій області було посилено карантин.

Також нагадаємо, що вчора у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. 25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.