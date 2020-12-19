Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі: суд виправдав ексчиновника Львівської міськради

30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався обвал, після виникнення пожежі

Зсув на сміттєзвалищі під Львовом стався у травні 2016 року, загинули четверо лююдей

Галицький районний суд Львова виправдав Юрія Гольця, який очолював управління житлового господарства Львівської міськради, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі трапилась трагедія, яка забрала життя чотирьох людей.

Ексчиновника звинувачували у службовій недбалості, що спричинила важкі наслідки.

У грудні 2020 року Галицький районний суд Львова виніс вирок, який оприлюднили у реєстрі ввечері 18 грудня.

Як зазначено в документі, Юрія Гольця обвинувачували у тому, що він не вживав інженерні заходи, які б забезпечили стійкість полігону твердих побутових відходів. Під час судового розгляду Юрій Голець заявив, що питання експлуатації полігону є у компетенції ЛКП «Збиранка«, а у його компетенції «відсутні повноваження безпосередньо контролювати стійкість полігону як споруди«. Також Юрій Голець заявив, що не мав повноважень контролювати дотримання кутів ухилів укосів полігону та належне ущільнення та пересипання ізолювальним матеріалом.

Юрій Голець також вважає, що обвинувачення начебто він не ініціював виготовлення проекту експлуатації полігону та здійснення складування відходів згідно такого проекту, є безпідставними, оскільки ним було розроблено проект рекультивації полігону, який і передбачав порядок експлуатації полігону з його поетапним закриттям.

Згідно з експертним висновком, трагедія на сміттєзвалищі трапилась через неналежну технологію ущільнення, перешарування території, недотримання кутів укосів, невідведення інертного газу. Щоб дотриматись кутів ухилу, потрібно було збільшити площу або припинити засипати сміття.

Як вказано у висновку, ймовірно, загорання сталось тому, що температура на полігоні була більше 25 градусів і мав бути полив полігону. Версію щодо підпалу полігону не виключають, однак немає жодних доказів, які б це підтвердили.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала Юрія Гольця невинним у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило важкі наслідки. У вироку суду вказано, що трагедія трапилася через неналежне виконання своїх обов’язків директором ЛКП «Збиранка» Богданом Горбалем та начальником полігону Олександром Купричем. Справа щодо них ще перебуває на розгляді суду.

Додамо також, що проти Юрія Гольця порушена ще одна кримінальна справа. У 2016 році його затримали під час отримання 90 тис. грн хабара. Вироку суду у цій справі ще немає.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався обвал, після виникнення пожежі. Під завалами було знайдено тіла трьох рятувальників, четвертий зник безвісти. Після цього полігон, що приймав сміття зі Львова, закрили.

30 січня 2017 року Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міськради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Феміда зобов’язала виконавчий комітет міськради припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

Джерело: zaxid.net