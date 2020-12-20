На Львівщині під час відкриття ялинки загорілася святкова ілюмінація: фото

У Трускавці під час відкриття ялинки загорілася святкова ілюмінація

Організатори декілька разів вмикали і вимикали гірлянду на штучній ялинці, бо з неї щоразу йшов дим

У Трускавці Львівської області під час урочистого засвічення ялинки із неї почав йти густий дим. Новорічні вогні на новорічній красуні намагалися увімкнути кілька разів, але щоразу починало диміти.

Про це пише місцеве видання «Варто-Галицькі новини».

Повідомляється, що організатори декілька разів вмикали і вимикали гірлянду на штучній ялинці, бо з неї щоразу йшов дим.

У результаті освітлення вимкнули остаточно.

Керівниця відділу культури Тетяна Татомир пояснила, що загоряння сталося через закорочення.

На місці працювали фахівці, які мають полагодити новорічну ілюмінацію.

Як повідомлялося, головна ялинка України засвітилася вогнями.

Під час засвічення святкової ілюмінації на головній ялинці країни почала горіти одна гірлянда.

Нагадаємо, в ніч на Миколая на Херсонщині згоріла новорічна ялинка.