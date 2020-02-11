Оголошено штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода



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В Україну йде потепління з хуртовинами і штормовим вітром

В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні 11 лютого погіршиться, в більшості областей оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

У Карпатах значний сніг і пориви вітру 20-25 м / с, а також заметіль.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ; вдень у Волинській, Рівненській і Львівській областях помірні опади; на Закарпатті мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+7 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с (в Житомирській області протягом доби пориви 15-20 м/с). Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с (у Вінницькій області протягом доби пориви 15-20 м/с). Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ і мокрий сніг (вночі невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг і дощ, удень дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...+5 градусів, вдень +1...+10 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг і дощ, вдень невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

11 лютого в Києві хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Тому, під час оголошення штормового попередження, ДСНС наполегливо радить дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

«Слідкуйте за пересуванням своїх дітей, пояснюйте їм, що не можна перебувати біля дерев, стовпів, білбордів та малих архітектурних форм (металевих МАФів) в разі сильних поривів вітру», – відзначили в ДСНС.