У Карпатах врятували двох туристок з Німеччини



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Туристок, які заблукали, передали медикам

Рятувальникам знадобилося менше двох годин, щоб знайти туристок

У Закарпатській області врятували двох туристок з Німеччини, які заблукали в Карпатах і потребували медичної допомоги. Про це повідомляється на сайті ДСНС у п'ятницю, 9 серпня.

Як повідомляється, напередодні о 17:50 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття зателефонували іноземні туристки, які повідомили, що заблукали в Карпатах. О 19:30 рятувальники знайшли жінок у районі долини Кукул.

З'ясувалося, що в постраждалих були проблеми із самопочуттям: старшій подорожній (1987 року народження) довелося давати протиалергенні препарати. А молодшій (1990 року народження) - заспокійливі.





Рятувальники уточнили, що після надання іноземкам долікарської медичної допомоги їх транспортували в Ясінянську лікарню і передали під опіку медиків.