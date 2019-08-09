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    У Карпатах врятували двох туристок з Німеччини

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    <p>Туристок, які заблукали, передали медикам</p> - У Карпатах врятували двох туристок з Німеччини

    Туристок, які заблукали, передали медикам

    Рятувальникам знадобилося менше двох годин, щоб знайти туристок

    У Закарпатській області врятували двох туристок з Німеччини, які заблукали в Карпатах і потребували медичної допомоги. Про це повідомляється на сайті ДСНС у п'ятницю, 9 серпня.

    Як повідомляється, напередодні о 17:50 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття зателефонували іноземні туристки, які повідомили, що заблукали в Карпатах. О 19:30 рятувальники знайшли жінок у районі долини Кукул.

    З'ясувалося, що в постраждалих були проблеми із самопочуттям: старшій подорожній (1987 року народження) довелося давати протиалергенні препарати. А молодшій (1990 року народження) - заспокійливі.


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    Рятувальники уточнили, що після надання іноземкам долікарської медичної допомоги їх транспортували в Ясінянську лікарню і передали під опіку медиків.

     

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