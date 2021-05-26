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    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)

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    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)
    Фото: користувачі соцмереж

    Цвітіння триватиме цілий тиждень

    У Карпастькому біосферному заповіднику розповіли, що розпочалося масове цвітіння Долини нарцисів. Розташове це унікальне місце на Хустщині. Відповідні фото розміщають на своїх сторінках користувачі соцмереж.

    «Вже почалося масове цвітіння Долини нарцисів. Тож, якщо ви ще не бачили цієї краси і не насолоджувались п'янким ароматом цих квітів, поспішайте до нас. Цвітіння триватиме до кінця тижня», – зазначили в Карпатському біосферному заповіднику.

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    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)
    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)
    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)
    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)
    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)

    Тим часом, на Буковині почали квітнути тюльпанові поля. Зокрема, тюльпанове поле у Мамаївцях працюватиме щодня з 9:00 до 20:00. Вхід – 50 гривень. Діти до 12 років безкоштовно.

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    Теги: Закарпаття квіти
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    У Карпатах зацвіла Долина нарцисів (фото)