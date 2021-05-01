На Буковині почали квітнути тюльпанові поля

Плантації квітів відкриті для відвідувачів

Тюльпанові поля на Буковині уже приймають відвідувачів. Про це повідомляють власники квіткових плантацій у Facebook.

Зокрема, тюльпанове поле у Мамаївцях працюватиме щодня з 9:00 до 20:00. Вхід – 50 гривень. Діти до 12 років безкоштовно.

На тюльпановому полі у Магалі станом на 1 травня розквітли близько третини тюльпанів.

Вартість квитків: для дорослих – 50 гривень, дітям від 5років – 30 гривень, дітям до 5 років – безкоштовно.

Крім того, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче» розквітло понад 700 тисяч тюльпанів різних сортів та видів. Над унікальними квітковими композиціями працювали десятки дизайнерів та агрономів, а всього було зібрано понад 30 сортів цієї квітки.

Крім тюльпанів, в парку також можна побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Як повідомляють організатори, з 1 травня територія парку буде відкрита для відвідувачів, тому квіткову виставку зможе відвідати кожен охочий.

Також у селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді Чернівецької області, висадили 10 гектарів лаванди. Це найбільше лавандове поле в Україні. Також Хотинська громада подала проєкт у Державний фонд регіонального розвитку, щоб отримати кошти для створення переробного цеху.

Раніше «Главком» писав, що створити український Прованс у Коршівській ОТГ на Коломийщині вдалося місцевому мешканцю Івану Коцабі. Разом із дружиною вони доглядають за 7000 кущами лаванди.

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