Як Зеленський зізнавався у любові іншій жінці (відео)

Президент Володимир Зеленський прийшов на концерт і зізнався в любові Ірині Білик

Президент Володимир Зеленський прийшов на концерт і зізнався в любові Ірині Білик

«Ти наша любов. Вітаю тебе, любимо тебе», – сказав президент України відомій співачці

У суботу ввечері, 22 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав ювілейний концерт української співачки Ірини Білик. Глава держави підійшов до сцени, вручив артистці квіти та особисто привітав її.

Відео цього моменту оприлюднив у мережі режисер та продюсер Олег Бондарчук.

На кадрах видно, як Володимир Зеленський підійшов до сцени і простягнув Ірині Білик великий букет квітів.

«Ти наша любов. Вітаю тебе, любимо тебе», – сказав президент України, і після його слів зал зааплодував.

Артистка прийняла квіти і сказала, що знала багатьох президентів, але квіти вперше отримала від Зеленського.

Крім того, попередні президенти України Леонід Кравчук і Віктор Ющенко привітали Білик з екрану.

Нагадаємо, цими вихідними у Києві проходять чотири ювілейні концерти Ірини Білик. Вони були заплановані на квітень 2020 року, але через пандемію кілька разів переносилися.

Зазначимо, Ірина Білик 16 січня в Мінську виступала перед Лукашенком.

До слова, у березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» (відео).

Також Ірина Білик поскаржилася на проблеми з сексом.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.