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    Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)

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    &laquo;Вишиванка&raquo; біля Національної опери України - Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)
    «Вишиванка» біля Національної опери України
    Фото: Київзеленбуд

    Квіткові вишиванки будуть прикрашати столицю не один день

    З нагоди Всесвітнього дня вишиванки у столиці оформили клумби у вигляді орнаментів. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

    Кожна з квіткових вишиванок має свої символи: геометричні малюнки чи рослинні орнаменти. «Деякі з них ніби «вишиті» хрестиком, інші нагадують гладь. І ці вишиванки будуть прикрашати столицю не один день», – зазначили зеленбудівці.

    Біля Національної опери України висадили «вишиванку» із різноманітних квітів. А для створення тематичного панно на вулиці Вадима Гетьмана використали понад 10 тисяч квітів тагетису, ірезіне, седуму, бегонії, альтернатери і цигерарії, які підкреслені декоративною щепою. Квітник зображає рослинні символи України: сонях, маки, ромашки і волошки.

    Біля меморіалу «Героям Чорнобиля» на Троєщині створили квіткові візерунки на клумбах. Також гарну клумбу у вигляді горобини можна побачити недалеко від станції метро «Мінська».

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    Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)
    Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)
    Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)
    Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)
    Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)

    Здавна вважається, що у вишиванці – наш генетичний код, оберіг, душа. Вона таїть в собі джерело гармонії та краси, сили й наснаги. Вишиванка – це символ української культури, величної історії і традицій, що пройшли крізь віки до сьогодення.

    Як повідомляв «Главком», українські політики у Верховній Раді долучилися до Дня вишиванки.

    Деякі члени партії «Слуга народу» в День вишиванки одягнули національне вбрання зеленого кольору.

    Столичні рятувальники одягли вишиванки і влаштували фотосесію.

    Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із Днем вишиванки.

    Скульптури малюків-засновників Києва – Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь – на Поштовій площі одягли у вишиванки.

    Теги: Київ Київзеленбуд вишиванка квіти
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    Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)