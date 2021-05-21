Київ увібрався у квіткові вишиванки (фото)
Квіткові вишиванки будуть прикрашати столицю не один день
З нагоди Всесвітнього дня вишиванки у столиці оформили клумби у вигляді орнаментів. Про це повідомляє «Київзеленбуд».
Кожна з квіткових вишиванок має свої символи: геометричні малюнки чи рослинні орнаменти. «Деякі з них ніби «вишиті» хрестиком, інші нагадують гладь. І ці вишиванки будуть прикрашати столицю не один день», – зазначили зеленбудівці.
Біля Національної опери України висадили «вишиванку» із різноманітних квітів. А для створення тематичного панно на вулиці Вадима Гетьмана використали понад 10 тисяч квітів тагетису, ірезіне, седуму, бегонії, альтернатери і цигерарії, які підкреслені декоративною щепою. Квітник зображає рослинні символи України: сонях, маки, ромашки і волошки.
Біля меморіалу «Героям Чорнобиля» на Троєщині створили квіткові візерунки на клумбах. Також гарну клумбу у вигляді горобини можна побачити недалеко від станції метро «Мінська».
Здавна вважається, що у вишиванці – наш генетичний код, оберіг, душа. Вона таїть в собі джерело гармонії та краси, сили й наснаги. Вишиванка – це символ української культури, величної історії і традицій, що пройшли крізь віки до сьогодення.
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