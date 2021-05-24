Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК. Вірастюк знову не депутат

У разі подання апеляції ЦВК або командою Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду

Верховний Суд скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 р. про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 і визнання Василя Вірастюка обраним депутатом. Про це повідомляє пресслужба громадянської мережі «Опора».

«Крім того, вказаною постановою Суд скасував пункти 1 та 2 Постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій», – йдеться в повідомленні.

Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію вчинити дії щодо встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 з врахуванням висновків, наданих судом у рішенні, ухваленому за результатами розгляду цієї справи.

Вказана постанова Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський (28,86%).