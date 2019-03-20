У Казахстані активно скуповують долари після заяви Назарбаєва про відставку



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Після торгів Казахстанської фондової біржі середній курс становив 376,4 тенге за 1 долар

Деякі з обмінних пунктів припинили продаж валюти, оскільки вона буквально закінчилася

В обмінних пунктах Казахстану спостерігають ажіотажний попит на купівлю валюти після заяви про відставку з поста президента Нурсултана Назарбаєва, зокрема, долар дорожчає.

Про це в ефірі програми «Громадського» розповіла журналістка з Казахстану Ольга Лихограй.

Вона зазначила, що заяву про відставку Назарбаєва спершу сприйняли як фейк, пізніше всі сайти були переповнені цією новиною. Журналістка додала, що непередбачуваним також було призначення виконувача обов’язків президента.

Як повідомив «Інтерфакс-Казахстан», а деякі з обмінних пунктів припинили продаж валюти, оскільки вона буквально закінчилася.

За дві з половиною години після заяви Назарбаєва, о 21:30 за місцевим часом, в деяких пунктах валюту продавали за курсом 378,5 тенге за 1 долар, о 22:00 американська валюта подорожчала до 385 тенге за долар.

Після торгів Казахстанської фондової біржі середній курс становив 376,4 тенге за 1 долар.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Назарбаєв додав, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Він виконуватиме обов'язки глави держави до чергових виборів президента - тобто до квітня 2020 року.

Зовсім недавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.

Також Сенат Казахстану прийняв законопроект, який закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті. Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.