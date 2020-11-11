У Казахстані екстрено сів пасажирський літак після зіткнення зі зграєю птахів
На борту літака було 115 пасажирів
Пасажирський літак авіакомпанії SCAT, що летів з Атирау до Нур-Султану, був змушений здійснити екстрену посадку після зіткнення зі зграєю птахів. Про це повідомляє Zakon.kz.
Зазначається, що на борту літака було 115 пасажирів. Під час набору висоти на літак налетіла зграя великих птахів, імовірно, це були гуси або качки.
«Після зіткнення командир судна прийняв рішення про повернення до порту вильоту. Посадка відбулася в штатному режимі з зарулюванням на стоянку самостійно. Пізніше авіакомпанія скасувала рейс», – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що пасажирам, які захотіли змінити дату вильоту, оформили перебронювання, а тим, хто не захотів перебронювати, повернули гроші.
Авіакомпанія планує представити пілота до нагородження медаллю. Він працює в компанії більше 10 років.