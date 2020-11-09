У Берліні після 60 років роботи закрили аеропорт Тегель

Тепер польоти здійснюватимуться через новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта

З аеропорту Тегель у Берліні в неділю злетів останній літак - аеропорт закривають після 60 років роботи. Про це повідомляє АР у понеділок, 9 листопада.

Останнім регулярним рейсом став реактивний літак Air France, який відбув до Парижа – в честь першого комерційного рейсу, який авіакомпанія виконала з Тегеля 60 років тому.

Коли Берлін був розділений на французький, американський, британський і радянський сектори в епоху холодної війни, у кожного був свій аеропорт.

Зокрема, Тегель був швидко побудований у 1948 році у відповідь на радянську блокаду Західного Берліна, коли західним союзникам доводилося здійснювати поставки в місто виключно через авіапростір. Перші комерційні рейси стартували в 1960 році, коли Air France почала виконувати регулярні рейси в Тегель.

Нинішня влада Берліна планувала закрити Тегель у 2011 році, але затримка з відкриттям нового аеропорту Берлін-Бранденбург означала, що він має продовжувати працювати.

У той же час, більшість городян проголосували на необов'язковому референдумі в 2017 році за збереження роботи Тегеля, але влада Берліна заявила, що не може цього реалізувати з юридичних і фінансових причин.

Тепер об'єкт хочуть перетворити в науково-промисловий парк міських технологій. У разі, якщо в новому аеропорту виникнуть якісь додаткові проблеми, Тегель залишиться в резерві ще на півроку.

Нагадаємо, що у Берліні відкрили аеропорт із запізненням у дев'ять років.