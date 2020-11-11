У валізі українця в «Борисполі» митники виявили прилади з літака АН-26 (фото)

Митники вилучили метеорологічний радар та процесор, зняті з літака

Чоловік заявив, що є членом екіпажу АН-26, а прилади привіз в Україну на ремонт

В аеропорту «Бориспіль» київські митники зупинили на «зеленому коридорі» пасажира з метеорологічним радаром та процесором, знятим з літака АН-26.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Чоловік прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом зі Стамбула. Для проходження митного контролю обрав «зелений коридор», що автоматично вважається заявою, зокрема, про відсутність товарів, обов’язкових для декларування.

Однак, при вибірковому митному контролі інспектори митниці у валізі українця виявили метеорологічний радар та процесор до нього.

Як свідчить наявна до них документація, зазначені прилади знято з цивільного судна АН-26, що базується у республіці Малі (Африка). В інвойсі, виставленому запорізькому підприємству, вказана їх вартість для митних цілей – 5 тисяч євро.

Зі слів чоловіка, він є членом екіпажу борта АН-26, а зазначені прилади з нього він привіз в Україну на ремонт. Чому товар ввозився з порушенням українського законодавства та не був задекларований належним чином, невідомо.

Через порушення порядку проходження митного контролю зеленим коридором, скориставшись яким пасажири можуть безмитно ввезти товари загальною вартістю до 1 тисячі євро, стосовно пасажира митники склали протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Радар та процесор вилучено.

Виявлення даного правопорушення проведено у співпраці з СБУ та прикордонниками.

Як повідомлялося, у міжнародному пункті пропуску «Гостомель» митники затримали модулі керування ракетами та автопілотом вертольотів, які прибули в Україну з Кабула.