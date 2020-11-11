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    У валізі українця в «Борисполі» митники виявили прилади з літака АН-26 (фото)

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    Митники вилучили&nbsp;метеорологічний радар та процесор, зняті з літака - У валізі українця в «Борисполі» митники виявили прилади з літака АН-26 (фото)
    Митники вилучили метеорологічний радар та процесор, зняті з літака
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Чоловік заявив, що є членом екіпажу АН-26, а прилади привіз в Україну на ремонт

    В аеропорту «Бориспіль» київські митники зупинили на «зеленому коридорі» пасажира з метеорологічним радаром та процесором, знятим з літака АН-26.

    Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

    Чоловік прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом зі Стамбула. Для проходження митного контролю обрав «зелений коридор», що автоматично вважається заявою, зокрема, про відсутність товарів, обов’язкових для декларування.

    Однак, при вибірковому митному контролі інспектори митниці у валізі українця виявили метеорологічний радар та процесор до нього.

    Як свідчить наявна до них документація, зазначені прилади знято з цивільного судна АН-26, що базується у республіці Малі (Африка). В інвойсі, виставленому запорізькому підприємству, вказана їх вартість для митних цілей – 5 тисяч євро. 

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    У валізі українця в «Борисполі» митники виявили прилади з літака АН-26 (фото)
    У валізі українця в «Борисполі» митники виявили прилади з літака АН-26 (фото)
    У валізі українця в «Борисполі» митники виявили прилади з літака АН-26 (фото)

    Зі слів чоловіка, він є членом екіпажу борта АН-26, а зазначені прилади з нього він привіз в Україну на ремонт. Чому товар ввозився з порушенням українського законодавства та не був задекларований належним чином, невідомо.

    Через порушення порядку проходження митного контролю зеленим коридором, скориставшись яким пасажири можуть безмитно ввезти товари загальною вартістю до 1 тисячі євро, стосовно пасажира митники склали протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

    Радар та процесор вилучено. 

    Виявлення даного правопорушення проведено у співпраці з СБУ та прикордонниками.

    Як повідомлялося, у міжнародному пункті пропуску «Гостомель» митники затримали модулі керування ракетами та автопілотом вертольотів, які прибули в Україну з Кабула.

    митниця Аеропорт Бориспіль літак Державна митна служба
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