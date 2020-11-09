Qatar Airways поновлює рейси до Києва

З 4 січня 2020 р. буде додано ще один додатковий щотижневий рейс

Три щотижневі рейси будуть здійснюватися вже з 18 грудня

Авіакомпанія Qatar Airways повідомила про заплановане відновлення виконання трьох щотижневих рейсів до Міжнародного аеропорту Бориспіль вже з 18 грудня 2020 року, що здійснюватимуться на Airbus A320. Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Комерційний директор Qatar Airways Group в Україні Галина Дурмуш зазначила: «Ми раді відновити польоти до Києва та запропонувати пасажирам з України нові можливості подорожей. Завдяки нашому сучасному авіапарку, який складається з різних модифікацій літаків, ми можемо відновити виконання рейсів до Києва на повітряних суднах затребуваної ринком пасажиромісткості, що дозволить нам швидко реагувати на попит пасажирів і за потреби збільшувати частоти».

Перевізник ввів найжорсткіші заходи безпеки і впроваджує інноваційні технології для забезпечення гігієнічних вимог як на борту літаків, так і в Міжнародному аеропорту Хамад.

Розклад рейсів, починаючи з 18 грудня 2020*

Середа та Субота**

Доха (DOH) – Київ (KBP) QR295: відправлення: 01:45; прибуття: 06:05

Київ (KBP) – Доха (DOH) QR296: відправлення: 11:10; прибуття: 17:10

Понеділок (починаючи з 4 січня 2020***) та П’ятниця**

Доха (DOH) – Київ (KBP): QR295 відправлення: 08:30; прибуття: 12:50

Київ (KBP) – Доха (DOH): QR296 відправлення: 17:30; прибуття: 23:30

Нагадаємо, що Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку.