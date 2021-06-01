«Любити, захищати та оберігати». Подружжя Зеленських звернулося до українців у День захисту дітей

Зеленські привітали українців з важливим святом

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена опублікували нові пости на своїх сторінках в соціальних мережах. Вони на одну і ту ж тематику, і важливі для кожного українця.

Перша леді Олена Зеленська розповіла про безбар'єрність аеропорту «Бориспіль». Перед Міжнародним днем захисту дітей вони спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством інфраструктури провели аудит головних повітряних воріт країни.

З собою вони взяли сім'ї з дітьми, у яких є різні види порушень – від ментальних до фізичних.

Разом з сім'ями, кожна з яких має власну історію і досвід подорожей з малюками, вони виявили основні перешкоди і незручності, які потрібно найближчим часом виправити.

В першу чергу буде покращено інформування стосовно можливостей батьків з дітьми як на сайті, так і на території аеропорту. Також, незабаром буде додана більш детальна навігація маршрутів по аеропорту,

«Завдяки міжнародній експертизі, досвіду і нашим спільним напрацюванням разом з командою ЮНІСЕФ буде підготовлений рекомендований стандарт безбар'єрного простору, який згодом використовуватимуть у всіх аеропортах країни», - розповідає Олена Зеленська.

«Завдання кожного дорослого – дарувати дітям щасливе дитинство... Любити, захищати та оберігати», – написав у соцмережі президент України.

Він приєднався до привітань, заявивши про те, що дорослі повинні бути прикладом для майбутнього покоління, і піклуватися про здоров'я своїх малюків. «Діти – продовження нас. Діти – майбутнє України», – написав Зеленський.

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Нагадаємо, Київський метрополітен підготував подарунки для дітей. Книжечки-розмальовки з правилами метро вручатимуть контролери.

Тим часом у Харкові Московський патріархат влаштував ходу. Московський патріархат зібрав людей без дотримання жодної дистанції. Учасники ходи проігнорували медичні маски. Також варто зауважити, що в тисняві йшло багато дітей різного віку.