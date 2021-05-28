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    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора

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    28 травня 2000 року в лікарні швидкої допомоги у Львові помер Ігор Білозір, художній керівник ВІА &laquo;Ватра&raquo; - «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    28 травня 2000 року в лікарні швидкої допомоги у Львові помер Ігор Білозір, художній керівник ВІА «Ватра»
    Фото з відкритих джерел

    Ігоря Білозіра побили за те, що заважав своїми піснями слухати російський шансон

    Народна артистка України Оксана Білозір нагадала, що 28 травня виповнюється 21 рік, як пішов у засвіти її чоловік – український композитор і виконавець, народний артист Ігор Білозір.

    «Те, що вчора було життям, завтра вже буде історією. Однак людина живе доти, допоки ми зберігаємо пам’ять про неї в наших серцях. Сьогодні роковини смерті нашого світлого ангела Ігоря Білозіра… Культового для українського світу композитора, музиканта, співака! Композитора, який був убитий у часи незалежної України у своєму рідному Львові за свою ж пісню українською мовою! Сумно, бо непоправима втрата! Він назавжди залишиться в нашій пам’яті керівником, душею і світлом ВАТРИ!», – написала Білозір.

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    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора
    Фото з відкритих джерел

    Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року в місті Радехові Львівської області. Перші музичні композиції Білозора виконував шкільний вокально-інструментальний ансамбль, а перший професійний запис відбувся 1969 року на Львівському радіо в передачі «Мандрівний меридіан».

    Згодом переселився до Львова. У місті Лева мешкав за адресою вулиця Фредра, 4. Нині на цьому будинку висить пам’ятна табличка, а у квартирі створено музей композитора. Навчався у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії. Стажувався в США та Канаді.

    Від 1977 року був керівником ВІА «Ритми Карпат» Львівського автобусного заводу, від 1979 – художній керівник і соліст ВІА «Ватра» Львівської обласної філармонії, що виконує більшість його пісень донині. Крім того, писав пісні для своєї дружини, вокалістки Оксани Білозір, а також виконував деякі пісні сам.

    Побитий 8 травня 2000 року в кав’ярні «Цісарська кава», що на проспекті Шевченка у Львові, за те, що заважав своїми піснями групі відвідувачів (серед яких були Воронов і Калінін) співати та слухати російський шансон. Через завдані травми 28 травня 2000 помер у лікарні швидкої допомоги Львова. Похований на львівському Личаківському цвинтарі.

    7 серпня 2002 року Апеляційний суд Львівської області засудив Дмитра Воронова, звинуваченого у вбивстві композитора Ігоря Білозора, до позбавлення волі на 10 років. Юрія Калініна як співучасника засуджено до восьми років позбавлення волі.

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    Теги: Оксана Білозір радіо мова музей українська мова розслідування артист чоловік
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    «Убитий за свою ж пісню українською мовою». Сьогодні річниця смерті Ігоря Білозора