У Херсоні пролунали вибухи
У місті та області повітряну тривогу не було оголошено
У деокупованому Херсоні сьогодні зранку, 26 грудня, пролунала серія вибухів. У місті та області повітряну тривогу не було оголошено. Про це повідомляє «Суспільне».
За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 07:16 години. Громадяни повинні негайно пройти до укриття Офіційні джерела поки що не розкривали деталей та причин вибухів, які пролунали у місті.
Як повідомлялося, Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Російські терористи вдарили виключно по цивільних об’єктах. Під ворожим вогнем опинилися ринок, торговий центр, житлові та адміністративні будинки.
Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.
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