У Херсоні пролунали вибухи

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей та причин вибухів

У місті та області повітряну тривогу не було оголошено

У деокупованому Херсоні сьогодні зранку, 26 грудня, пролунала серія вибухів. У місті та області повітряну тривогу не було оголошено. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 07:16 години. Громадяни повинні негайно пройти до укриття Офіційні джерела поки що не розкривали деталей та причин вибухів, які пролунали у місті.

Як повідомлялося, Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Російські терористи вдарили виключно по цивільних об’єктах. Під ворожим вогнем опинилися ринок, торговий центр, житлові та адміністративні будинки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.