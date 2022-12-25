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Росіяни обстріляли дві лікарні в Херсоні, з’явилося відео «прильоту»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни обстріляли дві лікарні в Херсоні, з’явилося відео «прильоту»
Окупанти поцілили у два медичні заклади Херсона
фото: скріншот із відео

Загарбники вдарили по території Херсонської обласної клінічної лікарні

Російські окупанти поцілили у два медичні заклади Херсона у суботу, 24 грудня. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що загарбники вдарили по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Янушевич поділився відео «прильоту» ворожого снаряду по території лікарні.

Окупати також атакували обласний заклад з надання психіатричної допомоги. Там зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

Нагадаємо, Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Російські терористи вдарили виключно по цивільних об’єктах. Під ворожим вогнем опинилися ринок, торговий центр, житлові та адміністративні будинки.

Теги: окупанти ринок опалення Херсон населення Щастя відео

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