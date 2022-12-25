Росіяни обстріляли дві лікарні в Херсоні, з’явилося відео «прильоту»

Окупанти поцілили у два медичні заклади Херсона

Загарбники вдарили по території Херсонської обласної клінічної лікарні

Російські окупанти поцілили у два медичні заклади Херсона у суботу, 24 грудня. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Він зазначив, що загарбники вдарили по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Янушевич поділився відео «прильоту» ворожого снаряду по території лікарні.

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Окупати також атакували обласний заклад з надання психіатричної допомоги. Там зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

Нагадаємо, Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Російські терористи вдарили виключно по цивільних об’єктах. Під ворожим вогнем опинилися ринок, торговий центр, житлові та адміністративні будинки.