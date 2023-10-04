У Києві 20% дошкільнят не розуміють української мови, – експерт
Діти з російськомовних сімей не говрять українською, а деякій і зовсім її не розуміють
У столиці 15% дошкільнят активно вживають українську, ще 65% - змішана група. До неї зокрема належать діти, які можуть вживати частину російських і українських слів або навіть ті, хто переважно послуговується російською й водночас запозичує якісь українські слова, термінологію. Такі дані в інтерв'ю Texty.org.ua наводить засновник ГО «Спільномова» Андрій Ковальов. За його словами, у віці п’яти років дитина ще не має рефлексій на цю тему. Вона не замислюється, якою мовою зараз говорить. Дитина просто розмовляє.
«Але, на жаль, наше опитування також виявило, що 20% дошкільнят українську мову майже не розуміють. Вони можуть розуміти, що їм кажуть, із контексту. Ви можете не знати 90% слів з іншої мови, але якщо вам показуватимуть на якийсь предмет пальцем чи очима, ви, звісно, здогадаєтеся, що йдеться саме про нього. Навіть не володіючи лексикою, можна нормально взаємодіяти з іншим мовцем через жести й міміку, тим паче, якщо йдеться про дітей. А ось якщо виходити суто з лексики, то результат такий, що знання української у 20% київських дошкільнят близьке до нуля. Дитина не може назвати слово «хмаринка» чи «стеля», «підлога», - говрить експерт.
Він додав, що тут, звісно, свою роль відігріє й фактор переселенців. На жаль, у дітей переселенців дуже сильно домінує російська мова, частина з них української майже не розуміють. І це дуже погано, говрить Ковальов, бо суспільство дедалі більше ставатиме українськомовним і їхнім дітям буде дедалі важче в нього інтегруватися.
При цьому експерт зазначив, що нині 50-60% батьків дітей дошкільного віку в Києві намагаються більше говорити з ними українською мовою. І ця тенденція стала дуже помітною саме після 24 лютого 2022 року. Але всі ці відсотки, за його словами, дуже залежать від політики конкретного дитячого садочка. Особливо, якщо садок регулярно й системно працює, нагадує батькам про важливість розмовляти з дитиною українською мовою, створювати для дитини українськомовне середовище.
«Є такі садки, які про це постійно нагадують батькам. І ось у них відсоток дітей, які послуговуються українською, вищий. Але, на жаль, таких закладів меншість. Здебільшого в дитячих садочках просто немає жодної політики на цю тему. Зазвичай вони нічого не роблять», - резюмував Андрій Ковальов.
Нагадаємо, у Росії співробітника охорони спіймали на телефонній розмові українською мовою. Його оштрафували. Заяву в поліцію подав командир роти протидії безпілотникам. Він почув, як співробітник на бойовому посту розмовляє іноземною мовою. Прислухавшись, чоловік упізнав українську й вирішив поскаржитися в поліцію.
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