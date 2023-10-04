У Києві 20% дошкільнят не розуміють української мови, – експерт

Діти з російськомовних сімей не говрять українською, а деякій і зовсім її не розуміють

У столиці 15% дошкільнят активно вживають українську, ще 65% - змішана група. До неї зокрема належать діти, які можуть вживати частину російських і українських слів або навіть ті, хто переважно послуговується російською й водночас запозичує якісь українські слова, термінологію. Такі дані в інтерв'ю Texty.org.ua наводить засновник ГО «Спільномова» Андрій Ковальов. За його словами, у віці п’яти років дитина ще не має рефлексій на цю тему. Вона не замислюється, якою мовою зараз говорить. Дитина просто розмовляє.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але, на жаль, наше опитування також виявило, що 20% дошкільнят українську мову майже не розуміють. Вони можуть розуміти, що їм кажуть, із контексту. Ви можете не знати 90% слів з іншої мови, але якщо вам показуватимуть на якийсь предмет пальцем чи очима, ви, звісно, здогадаєтеся, що йдеться саме про нього. Навіть не володіючи лексикою, можна нормально взаємодіяти з іншим мовцем через жести й міміку, тим паче, якщо йдеться про дітей. А ось якщо виходити суто з лексики, то результат такий, що знання української у 20% київських дошкільнят близьке до нуля. Дитина не може назвати слово «хмаринка» чи «стеля», «підлога», - говрить експерт.

Він додав, що тут, звісно, свою роль відігріє й фактор переселенців. На жаль, у дітей переселенців дуже сильно домінує російська мова, частина з них української майже не розуміють. І це дуже погано, говрить Ковальов, бо суспільство дедалі більше ставатиме українськомовним і їхнім дітям буде дедалі важче в нього інтегруватися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому експерт зазначив, що нині 50-60% батьків дітей дошкільного віку в Києві намагаються більше говорити з ними українською мовою. І ця тенденція стала дуже помітною саме після 24 лютого 2022 року. Але всі ці відсотки, за його словами, дуже залежать від політики конкретного дитячого садочка. Особливо, якщо садок регулярно й системно працює, нагадує батькам про важливість розмовляти з дитиною українською мовою, створювати для дитини українськомовне середовище.

«Є такі садки, які про це постійно нагадують батькам. І ось у них відсоток дітей, які послуговуються українською, вищий. Але, на жаль, таких закладів меншість. Здебільшого в дитячих садочках просто немає жодної політики на цю тему. Зазвичай вони нічого не роблять», - резюмував Андрій Ковальов.

Нагадаємо, у Росії співробітника охорони спіймали на телефонній розмові українською мовою. Його оштрафували. Заяву в поліцію подав командир роти протидії безпілотникам. Він почув, як співробітник на бойовому посту розмовляє іноземною мовою. Прислухавшись, чоловік упізнав українську й вирішив поскаржитися в поліцію.