Росіянин говорив українською: його звинувачено в дрібному хуліганстві

У Москві охоронця оштрафували за українську мову

У Росії співробітника охорони спіймали на телефонній розмові українською мовою. Його оштрафували. Про це розповідає російський телеграм-канал Baza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними каналу Baza, заяву в поліцію подав командир роти протидії безпілотникам. Він почув, як співробітник на бойовому посту розмовляє іноземною мовою. Прислухавшись, чоловік упізнав українську й вирішив поскаржитися в поліцію.

Слідство вийшло на 24-річного Владиславу із Дідівська. Його звинуватили в дрібному хуліганстві. Росіянину загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Москві на Красній площі було затримано активістку з прапором України. Жінка проводила антивоєнний пікет, загорнувшись у прапор України. Її доставили до відділу поліції. Активістці було вручено протоколи за статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

Також повідомлялося, що в Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у помешканні. Скаргу на жінку написали її сусіди.

У поліції сказали, що жінка має поставити на заставку телефону російський прапор, нашити на рюкзак символіку Z та V, повісити на нього георгіївські стрічки та вступити до партії «Єдина Росія».