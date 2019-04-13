У Києві клофелінщіки обікрали відомого журналіста



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У шеф-редактора програми новин одного з великих телеканалів Віктора С. вкрали банківські карти, гроші та цінності, а також викрали автомобіль

В ніч з 12 на 13 квітня у Святошинському районі Києва група клофелінщиків напоїла і обікрала відомого журналіста, який є шеф-редактором програми новин одного з великих телеканалів Віктора С. Про це повдомляє «Cтрана», посилаючись на джерело у силових структурах.

Почалося все з того, що журналіст вирішив відпочити в компанії друзів. Всі випивали, а надалі вирішили переміститися для проведення дозвілля в одну з квартир столиці.

На вечірці до них приєдналися ще два хлопця. Підозри у медійника вони не викликали, а тому шахраї вирішили цим скористатися. Вони підмішали в напій клофелін, після чого він відключився.

Безпорадність чоловіка виявилася на руку шахраям. Вони викрали банківські карти, гроші та цінності. А також викрали автомобіль. За цим фактом вже порушено кримінальну справу з кваліфікацією інциденту як розбій (ч. 2 ст. 187 КК України) та викрадення (ч. 1 ст. 289 КК України).