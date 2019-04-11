У Києві введено план «Перехоплення»: невідомі викрали трирічного хлопчика



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Поліція розшукує чорний Mercedes з номерами S 005015

У четвер, 11 квітня, в Києві на Лук'янівці викрали 3-річну дитину.

Троє чоловіків схопили хлопчика, посадили в машину і повезли в сторону центру міста. Місцезнаходження дитини невідомо, поліція розшукує автомобіль. О 8:53 у місті ввели план «Перехоплення». Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що троє невідомих чоловіків на вулиці Вільгельма Котарбінського, 21 посадили 3 річного хлопчика в чорний Mercedes з номерами S 005015 і поїхали в бік центру Києва.

Також є інформація про те, що один з викрадачів схожий на араба, невисокого зросту. Двоє інших чоловіків слов'янської зовнішності.

Нагадаємо, 8 березня в селі Гатне під Києвом невідомі побили і викрали 12-річну дитину. Інцидент стався в ЖК «Озерний Гай» за адресою вулиця Свободи 1а.

Як повідомлялося, під час профілактичних заходів під умовною назвою «Розшук», які тривали на території всієї держави з 18 лютого до 17 березня, установлено місцезнаходження 3 694 осіб, зниклих безвісти, зокрема — 780 дітей.