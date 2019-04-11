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    З автосалону в центрі Києва викрали чотири елітні автівки

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    З автосалону в центрі Києва викрали чотири елітні автівки

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення автомобілів

    У Печерському районі Києва з одного з автосалонів викрадено чотири автомобілі, поліція відкрила справу.

    Про це у коментарі Укрінформу повідомила прес-офіцер Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

    «Ми підтверджуємо інформацію. До нас дійсно звернувся власник (автосалону. - Ред.), який повідомив, що впродовж певного часу зникли чотири автомобілі. У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, це незаконне заволодіння транспортним засобом», - сказала Тищенко.

    За її словами, у цій справі наразі тривають слідчі дії.

    Як повідомив «Київ оперативний», власник салону розповів, що це було 4 автівки класу люкс - BMW X5, BMW 5-series, Audi Q7 та Audi A4. Всі авто нещодавно привезли зі США для розмитнення та продажу.

    Водночас у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що минулої доби сталося три незаконних заволодіння автотранспортом.

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