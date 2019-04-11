Поліція знайшла хлопчика, «викраденого» вранці в Києві



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Хлопчик перебуває з батьком, а мати - надає пояснення слідчим

Правоохоронці з'ясовують обставини щодо ймовірного викрадення дитини у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Сьогодні близько 9:00 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від заявника, що він побачив, як невідомий посадив дитину в автомобіль на вулиці Миколи Кравченка та поїхав. Оперативний черговий ввів план «Перехоплення», а на місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувались з очевидцями події», - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що 4-річного хлопчика забрав його батько-іноземець, який працює в Україні за контрактом. На даний час триває процес розлучення між чоловіком та дружиною. Зокрема, вчора відбулось засідання в суді, де розглядалось питання, з ким саме залишиться дитина після розлучення.

Нині адвокат чоловіка зв’язався з правоохоронцями та повідомив, що дитина перебуває з батьком, з нею все нормально. У свою чергу поліцейські також поспілкувалися з матір’ю хлопчика, аби з’ясовувати причини інциденту.

Раніше повідомлялося, що троє чоловіків схопили хлопчика, посадили в машину і повезли в сторону центру міста. О 8:53 у місті ввели план «Перехоплення».