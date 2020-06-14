У Чехії автобус зіткнувся з потягом, постраждали 10 людей
Після зіткнення потяг зійшов з рейок
У Чехії внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з приміським потягом постраждали 10 людей.
«Під час зіткнення потяга з автобусом уранці у Бенешовському районі травми отримали 10 людей, одна жінка – важкі», - повідомляє видання Seznam.
Аварія сталася на залізничному переїзді о 6.40 ранку неділі на нерегульованому переїзді, де немає шлагбаума, а тільки світлофор. Після зіткнення потяг зійшов з рейок. В обох транспортних засобах було 12 людей.
За даними залізничної адміністрації та поліції, у момент аварії світлофор працював.
Нагадаємо, у Києві на Північному мосту сталося ДТП за участю іномарки BMW і поліцейського автомобіля. П’яний водій спочатку в’їхав у відбійник, а потім врізався і в патрульних.
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