У Чехії автобус зіткнувся з потягом, постраждали 10 людей



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У Чехії пасажирський автобус зіткнувся з приміським потягом

Після зіткнення потяг зійшов з рейок

У Чехії внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з приміським потягом постраждали 10 людей.

«Під час зіткнення потяга з автобусом уранці у Бенешовському районі травми отримали 10 людей, одна жінка – важкі», - повідомляє видання Seznam.

Аварія сталася на залізничному переїзді о 6.40 ранку неділі на нерегульованому переїзді, де немає шлагбаума, а тільки світлофор. Після зіткнення потяг зійшов з рейок. В обох транспортних засобах було 12 людей.

За даними залізничної адміністрації та поліції, у момент аварії світлофор працював.

Нагадаємо, у Києві на Північному мосту сталося ДТП за участю іномарки BMW і поліцейського автомобіля. П’яний водій спочатку в’їхав у відбійник, а потім врізався і в патрульних.

На Закарпатті у результаті ДТП за участі патрульного поліцейського загинуло двоє осіб.