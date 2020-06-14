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    У світі

    У Чехії автобус зіткнувся з потягом, постраждали 10 людей

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    У Чехії пасажирський автобус зіткнувся з приміським потягом - У Чехії автобус зіткнувся з потягом, постраждали 10 людей
    У Чехії пасажирський автобус зіткнувся з приміським потягом

    Після зіткнення потяг зійшов з рейок

    У Чехії внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з приміським потягом постраждали 10 людей.

     «Під час зіткнення потяга з автобусом уранці у Бенешовському районі травми отримали 10 людей, одна жінка – важкі», -  повідомляє видання Seznam.

    Аварія сталася на залізничному переїзді о 6.40 ранку неділі на нерегульованому переїзді, де немає шлагбаума, а тільки світлофор. Після зіткнення потяг зійшов з рейок. В обох транспортних засобах було 12 людей.

    За даними залізничної адміністрації та поліції, у момент аварії світлофор працював.

    Нагадаємо, у  Києві на Північному мосту сталося ДТП за участю іномарки BMW і поліцейського автомобіля. П’яний водій спочатку в’їхав у відбійник, а потім врізався і в патрульних.

    На Закарпатті у результаті ДТП за участі патрульного поліцейського загинуло двоє осіб.

    ДТП Чехія потяг аварія
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