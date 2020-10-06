Читати і думати – це надто складно. Найкращий учитель країни назвав головну проблему школярів



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Нинішнє покоління – візуали, – пояснює Василь Дяків

«Дитина, яка занурена у віртуальний світ, по-іншому сприймає реальність. Це проблема для вчителя»

Переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine Василь Дяків розповів про головну проблему нинішніх школярів та дав декілька порад для вчителів. В інтерв’ю «Главкому» Дяків поділився особливостями своєї методики викладання.

«Сучасне покоління – центеніали. Перше проблема, яка виникає у роботі з ними, і яку я намагаюся вирішити, – це вивести дітей із бульбашки ілюзій. Кожна людина живе у своїх ілюзіях або зоні комфорту і не завжди хоче звідти виходити. Центеніали – це діти-індивідуалісти. Тобто люди, ненавчені працювати в команді, поступатися певними позиціями, коли треба домовлятися. Мовляв, моє «я» – найважливіше. Все, що навколо, має підпорядковуватися мені і моїм інтересам. Друга проблема від бульбашки ілюзії чи комфорту – упевненість у тому, що життя – це просто, це хайп. Все, що можна досягти, можна досягти хайпом. Уяви про те, що слід досягати всього працею, немає. І третя проблема – нетерплячість: сучасні покоління хочуть результат вже. З одного боку – це мінус. З іншого – плюс. Але за умови, якщо людина, наприклад, не побачила себе в якійсь професії, потім її залишає і шукає себе в іншій. Саме шукає, а не живе на татові і мамині гроші. Є покоління 40-річних, які живуть за кошт батьків», – зазначив вчитель.

Крім того, Дяків пояснив, чому нинішньому поколінню складно читати та думати.

«Років чотири-п’ять. У 2013-2014 роках ще було покоління, яке не було настільки занурене у діджиталізацію. Ми зараз маємо дуже великий виклик, вибір, кого навчати. «Я» – реальний чи «я» – віртуальний. Дитина, яка занурена у віртуальний світ, по-іншому сприймає реальність. Це проблема для вчителя… Коли дитина заглиблена у віртуальний світ, вона втрачає відчуття безпеки у реальному світі», – додає Дяків.

«Нинішнє покоління – візуали», – пояснює учитель. Тому він використовує у своїй роботі механізм подачі інформації з допомогою роликів до п’яти хвилин. «Ще маю ідею записати 50-60 роликів, щоби діти самостійно на цих відео показували своє розуміння безпековості життя і середовища…», – зазначив вчитель.

Учитель історії Василь Дяків із Заліщиків Тернопільської області переміг у щорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Педагог отримав чверть мільйона гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum до Лондона та один рік безкоштовного навчання від організатора премії – «Освіторії». Дяків став найкращим з-поміж 3000 учителів, які брали участь у конкурсі.