У Києві правоохоронці затримали дует шахрайок, які у трьох областях України ошукували пенсіонерів



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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Затриманим жінкам – 50 та 53 роки, вони є громадянками однієї із європейських держав і на територію України в’їхали на початку року

Зловмисниці під різними приводами знайомилися з одинокими жінками поважного віку, розповідали їм історії про «хвороби» родичів та виманювали у пенсіонерок гроші. Але столичні поліцейські завершили їх кримінальну подорож державою, викривши шахрайок після скоєння чергового злочину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Іноземки спланували свою шахрайську схему заздалегідь: вони спостерігали за потенційною жертвою, аби впевнитися, що пенсіонерка проживає сама і ніхто не зможе завадити реалізації їх плану. Через деякий час на орендованому авто зловмисниці під’їхали до потерпілої та запитали, чи може вона вказати їм дорогу до лікарні. Бабуся погодилася і сіла в автомобіль.

Дорогою фігурантки розповідали про важкохворого родича, якому терміново потрібно було провести вартісну операцію. Але грошей у них не вистачало і позичити не мали в кого, оскільки вони не місцеві. Тоді одна зі зловмисниць поцікавилася, чи не змогла б пасажирка допомогти їм матеріально, і пообіцяла, що залишать бабусі свої документи як гарантію повернення коштів.

Чуйна киянка не змогла залишити жінок у «скрутній» ситуації та погодилася позичити їм гроші. Пенсіонерка віддала шахраям усі кошти, які зберігала вдома – майже 15 тисяч гривень. А зловмисниці передали бабусі папку зі своїми документами та, подякувавши за допомогу, нібито поїхали у лікарню. Коли ж киянка заглянула у папку, виявила там лише чисті аркуші паперу.

Пенсіонерка відразу ж зателефонувала в поліцію та повідомила, що її ошукали. Патрульні поліцейські, отримавши орієнтування, швидко виявили автомобіль зловмисниць та викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції для документування події. Фігуранток затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомо, що затриманим жінкам – 50 та 53 роки, вони є громадянками однієї із європейських держав і на територію України в’їхали на початку року.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, є підстави вважати, що це вже не перше шахрайство, скоєне іноземками на території нашої держави

«За попередніми даними, крім Києва, зловмисниці орудували також в двох обласних центрах Західної України, тож перевіряється інформація про їх причетність щонайменше до чотирьох аналогічних злочинів», - зазначив Волошин..

Слідчі повідомили жінкам про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі в суді вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранткам. За скоєне їм загрожує до трьох років ув’язнення.