Поліція розшукує шахрая, який ошукав пенсіонера на 75 тис. грн



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Чоловік віддав гроші, які збирав «на операцію» зятю

У Вінниці шахрай видурив у літнього чоловіка 75 000 гривень на лікування зятя. Поліція вживає усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення та затримання зловмисника.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

17 лютого до Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від 80-річного вінничанина, що зловживаючи довірою, невідомий чоловік видурив у нього усі заощадження.

Невідомий чоловік зателефонував до потерпілого та повідомив, що його зять потрапив у ДТП. Він у важкому стані перебуває у реанімації та негайно потребує операційного втручання. Аби врятувати життя та вилікувати родича, літній чоловік віддав усі заощадження незнайомцю, який в зазначений час прийшов до нього додому. Коли повернулись додому рідні, з’ясувалось, що пенсіонера ошукали.

Вкотре закликаємо громадян бути обачними, не довіряти подібним дзвінкам та незнайомим людям. Перевірте, де дійсно знаходиться ваша рідна людина, перетелефонувавши у лікарню чи іншим родичам.

В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за що передбачено покарання до 3-х років обмеження волі.