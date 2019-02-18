У Києві молодик обкрадав квартири, представляючись комунальником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злодій виніс із квартири пенсіонерки ювелірні прикраси Фото: Нацполіція

Затриманий - 32-річний уродженець Тернополя, неодноразово судимий за крадіжки та шахрайства

На Печерську затримали квартирного крадія, який представлявся співробітником комунальної служби. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Із повідомленням про крадіжку до поліції звернулася місцева мешканка. Пенсіонерка розповіла, що до її квартири на вулиці Липській завітав чоловік, який назвався представником комунальної служби, аби перевірити показники лічильника світла та газу. Після того, як візитер пішов, пенсіонерка помітила відсутність ювелірних прикрас.

Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, отримавши інформацію та прикмети зловмисника, оперативники встановили особу правопорушника: «Це – 32-річний уродженець Тернополя, неодноразово судимий за крадіжки та шахрайства. Ми перевіряємо інформацію, яку отримали під час допиту, адже чоловік зізнався у скоєнні двадцяти аналогічних правопорушень на території міста Києва».

Слідчі Печерського управління поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

«Фігуранту оголошено повідомлення про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для документування протиправної діяльності чоловіка на території столиці, а також встановлення можливих спільників фігуранта», - додав Дуброва.