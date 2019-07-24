Жодних слідчих дій щодо Порошенка у ДБР не заплановано – заява «Європейської Солідарності»



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Петро Порошенко завітав 24 липня у ДБР

Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує

Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, сьогодні лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє пресслужба політсили п’ятого президента України.

«Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п’ятим президентом України», - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує.

«У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин», - додали в «ЄС».

Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано.

Раніше ЗМІ повідомили, що сьогодні Порошенко прийшов у ДБР, але не на допит.

Напередодні Главком повідомляв, що Держбюро розслідувань повторно викликало п’ятого президента України Петра Порошенка на допит 25 липня.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

Раніше повідомлялося, що ДБР викликало на допит Порошенка тоді, коли він був з офіційним візитом у Страсбурзі.

Крім того адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Головань і партнери» Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував повісток від ДБР.