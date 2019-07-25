Порошенко прийшов в ДБР, але Труба вже переніс дату допиту на 8 серпня



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Порошенко прибув за 15 хвилин до початку допиту

Петро Порошенко заявив, що не дозволить Росії скомпрометувати Україну

Сьогодні Петро Порошенко з’явився на допит в Державне бюро розслідувань. Хоча буквально перед його появою голова ДБР Роман Труба та прессекретарка відомства Анжеліка Іванова повідомили, що Порошенко не з’явиться на допит.

Петро Порошенко з’явився на ганку ДБР за 15 хвилин до початку допиту.

«Незважаючи на те, що ні я, ні мої представники жодного разу не отримували жодного документу по запрошенню. Ми спілкуємось виключно з телеграм-каналом Портнова (екс-заступник голови Адміністрації Віктора Януковича – Ред.), який у нас є представником ДБР. Незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч... і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його поплічників з Російської Федерації для того, щоб дискредитувати України. У них це точно не получиться», - сказав Порошенко журналістам.

Ще до приходу Петра Порошенка Роман Труба у своєму Telegram-каналі написав: «Згідно з КПК, якщо двічі свідок не з’являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але на цей раз ми даємо експрезиденту третій шанс – гідно прийти на допит та надати покази».

Нагадаємо, сьогодні на 15:30 Порошенко повторно викликаний на допит до начальника третього слідчого відділу Державного бюро розслідувань.

П’ятий президент викликаний як свідок у кримінальному провадженні про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському».

11 липня стало відомо, що Петра Порошенка викликали на допит в ДБР. Порошенко не прийшов через те, що брав участь у передвиборчій агітації. Труба повідомив, що Порошенка повторно викличуть вже після 21 липня.

24 липня п’ятий президент прийшов на допит у ДБР. В «Європейській солідарності» повідомили, що в ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує.