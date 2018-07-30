У Київському патріархаті заперечують смерть монахині, яка врятувала Філарета



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29 липня упокоїлася ігуменя Варвара (Бороніна) – довголітній економ Київської Патріархії

Прес-секретар УПЦ КП наголосив, що новопреставлена ігуменя Варвара і монахиня Варвара - це дві різні особи

Прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря спростував інформацію щодо нібито смерті монахині Варвари, яка врятувала Патріарха Філарета від замаху.

Про це він повідомив у себе на сторінці у Facebook.

«Через засоби масової інформації шириться повідомлення «Померла монахиня, яка врятувала Патріарха Філарета від замаху», яке не відповідає дійсності і є плодом фантазії журналіста однієї з українських новинних агенцій, де воно вчора було вперше опубліковане. У зв'язку з тим, що повідомлення й далі поширюється з посиланням на мою сторінку у Facebook, хочу звернути увагу шановних журналістів на те, що на самій сторінці жодним словом не було сказано про те, що спочила колишній економ Патріархії ігуменя Варвара (Бороніна) та нинішній економ монахиня Варвара, яка 25 травня цього року постраждала внаслідок нападу на неї Возняка М. Я. (колишнього єпископа Севастіана) - це одна й та сама особа», - зазначив Євстратій Зоря.

Прес-секретар УПЦ КП наголосив, що новопреставлена ігуменя Варвара і монахиня Варвара - це дві різні особи, хоча й мають однакове ім'я та одна раніше, а інша зараз виконують один і той самий послух - економа Патріархії. «Дякувати Богові - монахиня Варвара жива і здорова, виконує свої обов'язки. Тож перш ніж поширювати фантазії в якості «новин», ще й з посиланням на цю мою сторінку - прохання хоча б уважно читати її саму, і якщо щось є не зрозумілим - поставити мені запитання. А не публікувати свої припущення в якості повідомлення», - зауважив він.

Нагадаємо, колишній єпископ Чернігівський і Ніжинський Севастіан (Михайло Возняк), позбавлений від керування єпархією за власним бажанням, намагався здійснити замах на патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.