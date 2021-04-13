У Китаї із критиками компартії боротимуться новим методом

Створення подібної гарячої лінії стало черговим кроком у цензуруванні інтернету владою Китаю

Уряд КНР запустив гарячу лінію, яка прийматиме скарги на громадян, які критикують Комуністичну партію Китаю. Місцева влада присягнулася покінчити з «історичними нігілістами» напередодні 100-річчя від дня заснування правлячої партії країни. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на записку Управління з питань кіберпростору КНР.

Скарги прийматимуться стосовно людей, які «паплюжать» історію партії, критикують її керівництво й політику, «ганьблять честь» національних героїв і «заперечують перевагу культури розвиненого соціалізму» в інтернеті.

«Ми сподіваємося, що більшість інтернет-користувачів зіграють активну роль у нагляді над суспільством і з ентузіазмом повідомлятимуть про шкідливу інформацію», – йдеться в записці місцевого кіберуправління.

Створення подібної гарячої лінії стало черговим кроком у цензуруванні інтернету владою Китаю. Уряд КНР використовує формулювання «історичний нігілізм» щодо коментарів та думок, які ставлять під сумнів офіційну позицію Комуністичної партії Китаю щодо історичних подій.

Більшість зарубіжних соціальних мереж, пошукових систем і медіа в Китаї заборонені, а їхні місцеві аналоги жорстко контролюються урядом. У КНР існує практика посилення цензури та нагляду за інтернетом напередодні історичних дат, які є значущими для китайського уряду.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США внесло сім китайських цифрових компаній і лабораторій в «чорний список». Вони беруть участь в створенні суперкомп'ютерів для китайських військових.