Китай призначив Alibaba найбільший штраф в історії

Регулятор оштрафував Alibaba на 18,23 млрд юанів ($ 2,78 млрд) за зловживання домінуючим становищем на ринку

Головне державне управління Китаю з контролю і регулювання ринку призначило компанії Alibaba найбільший штраф в історії країни.

Про це повідомляє CGTN з посиланням на заяву відомства.

Регулятор оштрафував Alibaba на 18,23 млрд юанів ($ 2,78 млрд) за зловживання домінуючим становищем на ринку.

У грудні 2020 року китайські регулюючі органи почали антимонопольне розслідування проти компанії Alibaba.

У березні поточного року видання Wall Street Journal повідомляло про плани китайської влади призначити компанії найбільший в історії країни штраф, до цього найбільший штраф виплатила компанія Qualcomm Inc. в 2015 році, його розмір склав $ 975 млн.

Alibaba Group – найбільша китайська компанія, що працює в сфері інтернет-комерції з 1999 року. Групі належать міжнародні інтернет-майданчики Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Раніше на тлі війни влади Китаю з засновником Alibaba Джеком Ма підприємці злякалися, що через це може сповільнитися рух Пекіна до статусу світового лідера в області технологій. Інвестори і бізнес стурбовані відсутністю прозорості і жорстким придушенням інакомислення.

Причиною ворожнечі, через яку влада Китаю заблокувала первинне розміщення акцій Ant Group (дочка Alibaba), могло стати розслідування про можливих бенефіціарів угоди. Серед них виявилися люди, пов'язані з політичними кланами, які неугодні нинішній владі. У лютому Ant Group і китайські регулятори погодили план реструктуризації, який перетворить компанію в фінансовий холдинг.