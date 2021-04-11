Китай поставив під сумнів ефективність власних вакцин

Відповідна заява зроблена напередодні початку щеплень Sinovac в Україні

Китайські вчені розглядають можливість суміщення декількох вакцин він Covid-19 з тих, що виготовляються у країні, через те, що їх ефективність виявилася менша очікуваної. Як повідомляє AP, таку заяву зробив глава китайських Центрів з контролю над захворюваннями Гао Фу на пресконференції в суботу.

«Зараз формально обговорюється, чи слід нам використовувати різні вакцини з різних технічних ліній в процесі імунізації», – заявив Гао Фу.

Водночас, чиновник китайських ЦКЗ повідомив, що в Китаї розробляють мРНК-вакцини (подібні вакцині Pfizer), і вони вже увійшли в стадію клінічних випробувань.

Китайські вакцини, вироблені двома державними виробниками ліків, Sinovac і Sinopharm, були експортовані в 22 країни, включаючи Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію, Туреччину і Україну.

У Бразилії вчені виявили, що ефективність вакцини Sinovac в запобіганні становлять всього 50,4%. Це близько до порогу 50%, при якому експерти вважають вакцину корисною.

Нагадаємо, перша партія китайської вакцини від Covid-19 виробництва компанії Sinovac, що нараховує 200 тисяч доз, прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.

Раніше міністр охорони здоровʼя Максим Степанов запевнив, що вакцина Sinovac така ж ефективна, як індійська Covishield, яка перестала надходити до України.