У Косово в будівлі розвідки сталася стрілянина, загинула людина



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Фото: kosovopolice.com У Косово сталась стрілянина

Працівник служби внутрішньої розвідки вистрілив у працівника їдальні

У вівторок, 4 вересня, у будівлі розвідувального агентства Косово у Приштіні внаслідок стрілянини загинула людина. Про це повідомляє Balkan Insight.

Як зазначає видання, заступник головного прокурора Приштіни Ібрагім Беріша повідомив, що чоловік загинув в результаті стрілянини.

«Чоловік помер від отриманих поранень. Прокурор невдовзі буде на місці, і ми зможемо пізніше оприлюднити деталі», - сказав Беріша.

Розвідувальне управління Косово повідомило, що як стрілець, так і жертва були співробітниками відомства.

«Приблизно о 09:10 у будівлі розвідувального управління Косово сталася стрілянина з вогнепальною зброєю, в результаті якої працівник служби внутрішньої розвідки вистрілив у працівника їдальні. Потерпілий помер у лікарні», - йдеться у заяві розвідувального агентства.

Поки що особистість жертви та інші деталі інциденту невідомі.