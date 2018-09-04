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    У Косово в будівлі розвідки сталася стрілянина, загинула людина

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    У Косово сталась стрілянина - У Косово в будівлі розвідки сталася стрілянина, загинула людина
    Фото: kosovopolice.com
    У Косово сталась стрілянина

    Працівник служби внутрішньої розвідки вистрілив у працівника їдальні

    У вівторок, 4 вересня, у будівлі розвідувального агентства Косово у Приштіні внаслідок стрілянини загинула людина. Про це повідомляє Balkan Insight.

    Як зазначає видання, заступник головного прокурора Приштіни Ібрагім Беріша повідомив, що чоловік загинув в результаті стрілянини.

    «Чоловік помер від отриманих поранень. Прокурор невдовзі буде на місці, і ми зможемо пізніше оприлюднити деталі», - сказав Беріша.

    Розвідувальне управління Косово повідомило, що як стрілець, так і жертва були співробітниками відомства.

    «Приблизно о 09:10 у будівлі розвідувального управління Косово сталася стрілянина з вогнепальною зброєю, в результаті якої працівник служби внутрішньої розвідки вистрілив у працівника їдальні. Потерпілий помер у лікарні», - йдеться у заяві розвідувального агентства.

    Поки що особистість жертви та інші деталі інциденту невідомі.

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