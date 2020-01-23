У Кремлі відхрестилися від зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі



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Путін в Ізраїлі поставив антисемітизм і русофобію в один ряд

Зустріч двох президентів не відбулася нібито через те, що Зеленський пропустив форум з Голокосту

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Ізраїлі не відбулася.

За словами Пєскова, зустріч не відбулася з-за того, що український президент скасував своєї приїзд на форум пам'яті жертв Голокосту.

«Немає. Не було. Зеленський, на жаль, скасував свій приїзд на форум», - заявив Пєсков.

У свою чергу Путін на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі поставив в один ряд антисемітизм і русофобію.

«Тут, як і в Росії, розуміють значимість уроків Другої світової війни, не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму та русофобії», - заявив він під час відкриття пам'ятника героям і захисникам оборони Ленінграда «Свічка пам'яті».

Путін не уточнив, з чийого боку і в чому саме полягає русофобія.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.

Проте Зеленський вирішив віддати своє місце та місця делегації України на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію. Повідомляється, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду.

«Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 23−24 січня Зеленський відвідує з робочим візитом державу Ізраїль для участі в пам’ятних заходах в рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

Програмою візиту також передбачені переговори Зеленського з керівництвом Ізраїлю і зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.