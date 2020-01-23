Пригоди Зеленського в Ізраїлі. Три питання

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

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Зустріч з Путіним у Кремлі погодили виключно до рукотискання на камери і в команді президента визначили це недоречним?

Гуманними цілями завжди можна прикривати провали державної політики

Президент відмовився від участі у заходах, присвячених пам'яті Голокосту, передавши свої місця і місця української урядової делегації людям, які реально пережили цю трагедію. Так само нібито вчинили деякі ізраїльські міністри.

У мене три питання:

1. Зустріч з Путіним у Кремлі погодили виключно до рукотискання на камери і в команді Зе визначили це рейтингонедоречним?

2. Нарешті провели фокус-групу і виявили, що Зеленський в масовці, який слухає виступ Путіна, це мінус Зеленському?

3. Місця були передані громадянам України, які пережили Голокост, і були привезені «президентським бортом» в Ізраїль? Чи просто передали тим, хто був там? Я не проти місцевих, але українська державна машина має працювати виключно в інтересах українських громадян. І навіть додатковий "план Б" мав би чітко прораховуватись, а не робитись на колінці. Хоча б тому, що українські громадяни, на відміну від іноземців чи нашої урядової делегації, будуть готові повернутись спиною під час виступу Путіна. А це могло бути інформаційним мейнстрімом і чудовим приводом нагадати світові про війну, що веде Росія в Україні.

Та як завжди - гуманними цілями завжди можна прикривати провали державної політики. А на що взагалі розраховували від цієї поїздки?

Джерело: блог Богдана Петренка

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