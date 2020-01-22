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    Зеленський допустив зустріч з Путіним в Ізраїлі

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    Володимир Зеленський:&nbsp;ймовірність зустрічі&nbsp; з Путіним - може бути - Зеленський допустив зустріч з Путіним в Ізраїлі
    Володимир Зеленський: ймовірність зустрічі  з Путіним - може бути

    Володимир Зеленський і Володимир Путін візьмуть участь в Міжнародному форумі пам’яті Голокосту

    Президент України Володимир Зеленський допустив зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

    Про це він повідомив після виступу в Давосі, пише НВ.

    «У мене післязавтра багато підтверджених зустрічей в Ізраїлі. І про ймовірність цієї зустрічі - може бути. Тому що є питання щодо обміну наших полонених і кримських татар, які перебувають на території Росії. Буде можливість — обговоримо це», — заявив Зеленський.

    Володимир Зеленський і Володимир Путін візьмуть участь в Міжнародному форумі пам’яті Голокосту 23 січня в Ізраїлі.

    Володимир Зеленський поїде до Ізраїлю, де візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, попри те, що не зможе виступити там.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

    Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. 

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.

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