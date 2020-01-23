«Викликає подив». В Ізраїлі спантеличені поведінкою Зеленського



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Фото: WESTERN WALL HERITAGE FOUNDATION

Керівництво меморіалу «Яд Вашем»: Відмова Зеленського від участі у заході «Зберігаємо пам’ять про Голокост для боротьби з антисемітизмом» викликає подив, дуже шкода, що він зробив такий крок

Керівництво ізраїльського меморіального комплексу «Яд Вашем» спантеличене у зв’язку з рішенням Володимира Зеленського передати місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

Як повідомляє Jerusalem Post, Зеленському пояснили, що люди, які пережили Голокост, з якими зв’язувалися в попередні дні, вже брали участь в меморіальних заходах і що в нинішній ситуації з іншими неможливо буде зв’язатися.

«Його рішення викликає подив, і дуже шкода, що він зробив такий крок на заході «Зберігаємо пам’ять про Голокост для боротьби з антисемітизмом», — йдеться в заяві «Яд Вашем».

Раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський буде присутнім на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, який присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц.

Згодом стало відомо, що Зеленський вирішив віддати своє місце та місця делегації України на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію. Повідомляється, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду.

«Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 23−24 січня Зеленський відвідує з робочим візитом державу Ізраїль для участі в пам’ятних заходах в рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

Програмою візиту також передбачені переговори Зеленського з керівництвом Ізраїлю і зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.