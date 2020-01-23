Зеленський в Ізраїлі відвідав Стіну плачу (фото)



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Фото: president.gov.ua

Президент долучився до молитви за мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу в Єрусалимі, де долучився до молитви за мир в Україні. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Молитву прочитали головний рабин Києва і України Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович.

«Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський буде присутнім на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, який присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц.

Згодом стало відомо, що Зеленський вирішив віддати своє місце та місця делегації України на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту в Ізраїлі. Повідомляється, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду.

«Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно», – йдеться у дописі.

Як повідомляв Главком, Зеленський допустив зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

Нагадаємо, учора у Давосі Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі може закінчитися хоч завтра, якщо цього захочуть усі сторони.

Глава держави також наголосив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.



