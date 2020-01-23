Зеленський відмовився від участі на форумі пам’яті Голокосту



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Володимир Зеленський 23 січня прибув до Ізраїлю

Українська делегація разом з президентом поступилися місцями на форумі людям, які пережили трагедію Голокосту

Президент України Володимир Зеленський вирішив віддати своє місце та місця делегації України на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту в Ізраїлі.

Про це він повідомив у Facebook.

Повідомляється, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду.

«Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно», – йдеться у дописі.

Зазначається, що це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв Голокосту делегацією України.

«Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з президентом, прем’єр-міністром та спікером Кнесету Держави Ізраїль. Але на основний захід мають потрапити ті, хто на це найбільше заслуговує. Ті, хто здійснив найвеличніший подвиг – зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти», – написав президент.

Раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський буде присутнім на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, який присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц.

Як повідомляв Главком, Зеленський допустив зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

До слова, президент Литви не поїде до Ізраїлю на форум, де виступатиме Путін. Першим про те, що не поїде до Ізраїлю, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він таким чином висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на форумі.

На заходи в Ізраїль не поїде і президент Естонії, а Латвію представить прем'єрміністр.

Напередодні Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.