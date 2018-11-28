У Криму на допомогу українським морякам у СІЗО зібрали близько 140 тис. рублів



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Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял

Зараз збір допомоги для українських моряків призупинено

В анексованому Росією Криму зібрали близько 140 тисяч рублів, або 59 тисяч гривень, для допомоги захопленим ФСБ Росії в Керченській протоці українським військовим морякам.

Про це розповів активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял.

Він зазначив, що коли стало відомо про затримання українських моряків, з'ясувалося, що їм «не дали забрати з кораблів особисті речі», і багато людей почали говорити про необхідність допомогти затриманим. Гроші перераховували на карту і передавали в руки, багато хто приносив продукти харчування, предмети особистої гігієни, речі.

Зараз збір допомоги призупинено, зазначив Джелял.

«До вечора я звернувся до всіх охочих допомогти трошки зупинитися, тому що передачі в СІЗО мають свою специфіку. Там є умови: в якій упаковці, що можна передавати, якої якості, і так далі. Тому ми сьогодні розберемося... Вже досить зібраних у Криму коштів, щоб завтра зробити перші передачі найголовнішого, необхідного, всім хлопцям, крім трьох, які перебувають у Керчі. Але вони перебувають у кращих умовах, тому що це все-таки лікарня», – пояснив Джелял.

Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.

Також запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебувало 24 українські моряки.

Зазначимо, що 28 листопада Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків.

Українці за кілька годин зібрали 128 тис. грн для полонених моряків. Також арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг.

Джерело: Радіо Свобода